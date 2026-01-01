Développez-vous à l'international. Adoptez le .international
Que vous cherchiez à vous développer sur de nouveaux marchés, à connecter des équipes multinationales ou à construire une marque transfrontalière, cette extension de domaine clarifie votre dimension internationale avant même le premier clic.
Débloquez des opportunités mondiales avec un domaine .international
Si votre entreprise est présente dans plusieurs pays ou s'adresse à une clientèle internationale diversifiée, le domaine .international vous offre une adresse web qui reflète votre rayonnement mondial. Professionnel et inclusif, il est idéal pour un positionnement de marque clair et particulièrement précieux pour des secteurs comme la logistique, l'éducation, le commerce international ou le conseil international.
Vous pouvez également utiliser un domaine .international pour regrouper des sites régionaux sous une même bannière, promouvoir des initiatives mondiales ou créer une plateforme centrale pour vos opérations internationales. C’est une excellente alternative aux domaines traditionnels qui ne reflètent pas votre envergure ni vos ambitions.
Des racines locales aux routes mondiales – revendiquez votre domaine .international
Un domaine .international renforce la visibilité et la confiance de votre marque auprès des utilisateurs du monde entier. Il indique que votre entreprise est accessible à vos clients, prospects et collaborateurs, où qu'ils soient. Cela peut améliorer vos taux de clics et vous aider à mieux vous positionner sur les requêtes de recherche internationales.
Lorsque votre domaine reflète votre champ d'activité, votre public sait à quoi s'attendre. Que vous soyez une ONG, une agence de voyages ou une entreprise de commerce électronique internationale, le .international donne le ton à votre façon de travailler.
Du branding au référencement, l'utilisation du .international renforce la clarté et la cohérence de votre présence en ligne. Elle facilite la promotion à l'international, s'avère efficace pour les campagnes multilingues et vous offre une base solide pour développer votre activité sans avoir à repenser votre marque ultérieurement.