Qu'est-ce qu'un domaine .tf et quelle est son histoire ?

L'extension de domaine .tf est à l'origine le TLD (domaine de premier niveau) de code pays pour les Terres australes et antarctiques françaises. Face à la volonté croissante de se démarquer en ligne, de nombreuses marques l'utilisent désormais, indépendamment de leur situation géographique.

Les marques à la pointe de la technologie utilisent souvent les domaines .tf dans leur stratégie de présence en ligne. Sa brièveté, son côté accrocheur et son association avec des acronymes populaires comme Team Fortress, TensorFlow et Transformers en ont fait un choix privilégié dans certaines niches culturelles.