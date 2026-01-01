Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
En profiter

Ouvrez votre salle de classe virtuelle avec un domaine .education

38,99  €ÉCONOMISEZ 44 %
21,99  € /1ère année

Que vous soyez tuteur indépendant ou que vous dirigiez une école, un domaine .education est idéal pour représenter vos services.

.education
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Consulter d'autres extensions de nom de domaine

Qu'est-ce qu'un domaine .éducation ?

.education est un domaine de premier niveau (TLD) qui met en valeur votre présence en ligne dans le secteur de l'éducation. Toute personne peut enregistrer cette extension de domaine, que vous enseigniez l'anglais, le chant, la programmation ou la danse. .education constitue ainsi une excellente alternative au domaine .edu, réservé aux établissements d'enseignement supérieur accrédités.
Enregistrez dès aujourd'hui votre propre nom de domaine .education et renforcez votre crédibilité.
domaine de l'éducation

Pourquoi enregistrer un domaine .education ?

  • Conçu pour les écoles, les universités, les centres de formation et les plateformes d'apprentissage en ligne
  • Ouvert à tous, sans critères d'admissibilité stricts
  • Affirme immédiatement son autorité dans le secteur de l'éducation
  • Instaure la confiance auprès des élèves, des parents et des professionnels.
domaine de l'éducation

Explorez les possibilités et choisissez le meilleur TLD pour votre site web

.ai

.art

.click

.com

.eu

.fr

.fun

.net

.online

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

.ae

.ag

Voir plus

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.