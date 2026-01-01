Rassembler les gens, un chat à la fois

Avec l'extension de domaine .chat, indiquez clairement à vos visiteurs ce qu'ils peuvent attendre. Elle est idéale pour les plateformes qui privilégient la communication bidirectionnelle, qu'il s'agisse de services d'assistance client, de forums de discussion, de pages de destination pour podcasts ou de services de chatbot IA.

Outre le fait de susciter l'engagement, un domaine .chat contribue à faire connaître votre marque dans un univers en ligne saturé. Surtout, il véhicule un ton humain, convivial et accessible qui invite les utilisateurs à interagir.