Domaine .co-uk

Tant que vos coordonnées sont à jour et que votre marché cible se situe au Royaume-Uni, vous pouvez utiliser sans problème une adresse de domaine en .co.uk. Il n'est pas nécessaire d'être une entreprise enregistrée au Royaume-Uni pour utiliser .co.uk dans votre adresse web.

En effet, le registre officiel .co.uk n'impose aucune restriction quant aux personnes pouvant obtenir ce domaine. En matière de noms de domaine uniques et d'extensions populaires, cette extension n'est pas réservée aux entités basées au Royaume-Uni ; les marques non britanniques peuvent donc également enregistrer ces nouvelles extensions de domaine.