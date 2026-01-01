Qu'est-ce que le domaine .pt ?

.pt est le domaine de pays du Portugal, le plus ancien pays d'Europe. Ancienne puissance navale, le Portugal a aujourd'hui plus de 200 millions de locuteurs de sa langue officielle à travers le monde.

Enregistrez un domaine .pt et informez vos clients que votre site web s'adresse à tous ceux qui parlent portugais, quel que soit leur lieu de résidence.