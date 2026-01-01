Attirez les clients lusophones avec un domaine .pt
Trouvez et enregistrez votre nom de domaine .pt idéal
Qu'est-ce que le domaine .pt ?
.pt est le domaine de pays du Portugal, le plus ancien pays d'Europe. Ancienne puissance navale, le Portugal a aujourd'hui plus de 200 millions de locuteurs de sa langue officielle à travers le monde.
Enregistrez un domaine .pt et informez vos clients que votre site web s'adresse à tous ceux qui parlent portugais, quel que soit leur lieu de résidence.
Pourquoi enregistrer un domaine .pt ?
Si vous envisagez de créer une entreprise ou d'ouvrir une succursale au Portugal, l'utilisation d'un domaine .pt vous permettra d'établir plus rapidement la confiance avec le marché local. Votre site web apparaîtra également dans les résultats de recherche pour les requêtes pertinentes effectuées au Portugal, ce qui se traduira par des prospects plus qualifiés.
De plus, sécuriser votre domaine .pt empêche les revendeurs de noms de domaine et les pirates informatiques de l'enregistrer. Ainsi, les utilisateurs sont toujours redirigés vers votre site web officiel et non vers un site frauduleux.