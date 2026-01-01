Gewinnen Sie portugiesische Kunden mit einer .pt Domain

Was ist die .pt Domain?

.pt ist die länderspezifische Domain Portugals – des ältesten Landes Europas. Einst eine bedeutende Seemacht, wird die Amtssprache Portugals heute von über 200 Millionen Menschen weltweit gesprochen.
Registrieren Sie eine .pt Domain und zeigen Sie Ihre Ausrichtung auf portugiesischsprachige Kunden – ganz gleich, wo sie leben.
Warum sollten Sie eine .pt Domain registrieren?

Wenn Sie ein neues Unternehmen gründen oder eine Niederlassung in Portugal eröffnen möchten, hilft Ihnen eine .pt Domain dabei, schneller Vertrauen auf dem lokalen Markt aufzubauen. Ihre Website erscheint außerdem bei relevanten Suchanfragen in Portugal – und bringt Ihnen mehr qualifizierte Leads ein.
Darüber hinaus schützen Sie sich durch die Registrierung Ihrer .pt Domain vor Domainhändlern oder Hackern. Sie können sicher sein, dass Nutzer immer auf Ihre offizielle Website statt auf betrügerische Nachahmer gelangen.
Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

