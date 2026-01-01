Bauen Sie Ihren Namen in Rumänien mit einer .ro Domain auf

CHF  28.196 % SPAREN
CHF  26.59 /im 1. Jahr

Gewinnen und begeistern Sie Ihr rumänisches Publikum mit einer Domain, die lokale Zielgruppen anspricht.

.ro
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Weitere Domainendungen prüfen

Was ist eine .ro Domain?

Die .ro Domain ist eine länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD), mit der Sie Ihre Online-Präsenz in Rumänien stärken. Wenn Sie rumänische Zielgruppen ansprechen, in lokalen Suchergebnissen besser ranken und Ihr Unternehmen in Rumänien aufbauen möchten, ist die Registrierung einer .ro Domain der erste Schritt zum Erfolg.
Registrieren Sie noch heute Ihre eigene .ro Domain und festigen Sie Ihre Präsenz auf dem dynamischen rumänischen Markt.
.ro domain

Warum sollten Sie eine .ro Domain wählen?

  • Nutzen Sie das Wachstum der rumänischen Wirtschaft und den großen EU-Markt.
  • Zeigen Sie Ihr Engagement für lokale Kunden mit einer vertrauenswürdigen .ro Domain.
  • Profitieren Sie von einer höheren Verfügbarkeit als bei .com oder .net – so erhalten Sie leichter Ihren Wunschnamen.
  • Stärken Sie die Sichtbarkeit Ihrer Marke in den rumänischen Suchergebnissen.
.ro domain

Erkunden Sie Optionen und wählen Sie die beste TLD für Ihre Website

.ai

.blog

.cloud

.club

.co

.com

.fun

.me

.net

.online

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

.ae

Mehr anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.