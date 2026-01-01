Eröffnen Sie Ihr Klassenzimmer mit einer .education-Domain.

Egal ob Sie als freiberuflicher Nachhilfelehrer tätig sind oder eine Schule leiten, eine .education-Domain ist perfekt geeignet, um Ihre Dienstleistungen zu präsentieren.

.education
Was ist eine .education-Domain?

.education ist eine Top-Level-Domain (TLD), die Ihre Online-Präsenz im Bildungssektor hervorhebt. Jeder kann diese Domainendung registrieren – egal, ob Sie Englisch, Gesang, Programmieren oder Tanz unterrichten. Das macht .education zu einer hervorragenden Alternative zur .edu-Domain, die ausschließlich akkreditierten Hochschulen vorbehalten ist.
Registrieren Sie noch heute Ihre eigene .education-Domain und steigern Sie Ihre Glaubwürdigkeit.
.education-Domäne

Warum sollte man eine .education-Domain registrieren?

  • Zugeschnitten auf Schulen, Universitäten, Ausbildungszentren und E-Learning-Plattformen
  • Offen für alle, keine strengen Zulassungsvoraussetzungen
  • Signiert sofort Autorität im Bildungssektor
  • Schafft Vertrauen bei Schülern, Eltern und Fachkräften.
.education-Domäne

