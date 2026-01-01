.education ডোমেন দিয়ে আপনার শ্রেণীকক্ষ খুলুন।

৳  5,029.0044% সাশ্রয়
৳  2,819.00 /১ম বছর

আপনি একজন শিক্ষক হিসেবে ফ্রিল্যান্সিং করুন অথবা একটি স্কুল পরিচালনা করুন, আপনার পরিষেবা উপস্থাপনের জন্য .education ডোমেইনটি উপযুক্ত।

.education
.education ডোমেইন কী?

.education হল একটি শীর্ষ-স্তরের ডোমেইন (TLD) যা শিক্ষাক্ষেত্রে আপনার অনলাইন উপস্থিতি তুলে ধরে। যে কেউ এই ডোমেইন এক্সটেনশনটি নিবন্ধন করতে পারেন - আপনি ইংরেজি শেখান, গান গাও, কোডিং করুন বা নাচ করুন তা বিবেচ্য নয়। এটি .education কে .edu ডোমেইন এর একটি দুর্দান্ত বিকল্প করে তোলে, যা শুধুমাত্র স্বীকৃত ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য উপলব্ধ।
আজই আপনার নিজস্ব .education ডোমেইন নাম নিবন্ধন করুন এবং আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করুন।
.শিক্ষা ডোমেইন

কেন .education ডোমেইন নিবন্ধন করবেন?

  • স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মের জন্য উপযুক্ত
  • সবার জন্য উন্মুক্ত, কোনও কঠোর যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা নেই
  • শিক্ষা ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে কর্তৃত্বের ইঙ্গিত দেয়
  • শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং পেশাদারদের মধ্যে আস্থা তৈরি করে।
.শিক্ষা ডোমেইন

