.education ডোমেন দিয়ে আপনার শ্রেণীকক্ষ খুলুন।
আপনি একজন শিক্ষক হিসেবে ফ্রিল্যান্সিং করুন অথবা একটি স্কুল পরিচালনা করুন, আপনার পরিষেবা উপস্থাপনের জন্য .education ডোমেইনটি উপযুক্ত।
.education ডোমেইন কী?
কেন .education ডোমেইন নিবন্ধন করবেন?
- স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মের জন্য উপযুক্ত
- সবার জন্য উন্মুক্ত, কোনও কঠোর যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা নেই
- শিক্ষা ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে কর্তৃত্বের ইঙ্গিত দেয়
- শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং পেশাদারদের মধ্যে আস্থা তৈরি করে।
