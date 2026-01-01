.cleaning ডোমেনের মাধ্যমে একটি দাগহীন প্রথম ছাপ তৈরি করুন

৳  10,669.0030% সাশ্রয়
৳  7,479.00 /১ম বছর

একটি .cleaning ডোমেইন দর্শকদের ঠিক আপনার কাজ সম্পর্কে বলে দেয় - এবং শুরু থেকেই আস্থা তৈরি করে।

.cleaning
কেন .cleaning ডোমেইন বেছে নেবেন?

আপনার ডোমেইন নামকে আপনার সবচেয়ে শক্তিশালী মার্কেটিং টুলে পরিণত করুন।
  • দর্শকদের জানান যে আপনার সাইটটি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পরিষেবা সম্পর্কে - কোনও অনুমানের প্রয়োজন নেই।
  • স্থানীয় আস্থা বৃদ্ধি করুন এবং গ্রাহকদের একটি স্পষ্ট, পেশাদার ডোমেনের মাধ্যমে আপনার পরিষেবা বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী বোধ করতে সহায়তা করুন।
  • মানুষ যা খুঁজছেন তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি কীওয়ার্ড সমৃদ্ধ এক্সটেনশনের মাধ্যমে দৃশ্যমানতা উন্নত করুন।
  • আবাসিক পরিষ্কার, অফিস চুক্তি, বিশেষ পরিষেবা, এমনকি ফ্র্যাঞ্চাইজি প্ল্যাটফর্মের জন্যও এটি ব্যবহার করুন।
একটি মাউস কার্সার একটি ওয়েব পৃষ্ঠার দিকে নির্দেশ করে যেখানে "www" লেখাটি দেখানো হচ্ছে, যা একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা নির্দেশ করে।

.cleaning ডোমেইন কী?

.cleaning ডোমেইন হল একটি শীর্ষ-স্তরের ডোমেইন যা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পেশাদার এবং ব্যবসার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আবাসিক পরিষেবা এবং বাণিজ্যিক সরবরাহকারী থেকে শুরু করে সরঞ্জাম সরবরাহকারী এবং বুকিং প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত, এটি আপনার ব্র্যান্ডকে একটি কেন্দ্রীভূত, বিশ্বাসযোগ্য ওয়েব উপস্থিতি দিতে সাহায্য করে।
এটি বিশেষ করে প্রতিযোগিতামূলক স্থানীয় বাজারে কার্যকর যেখানে আস্থা এবং স্পষ্টতা অপরিহার্য। একটি .cleaning ডোমেন আপনার ব্যবসা খুঁজে পাওয়া সহজ করে তোলে - এবং নির্বাচন করাও সহজ করে তোলে।
আপনার মতোই কঠোর পরিশ্রমী এমন একটি ডোমেন দিয়ে আপনার অনলাইন উপস্থিতি পরিষ্কার করুন।
ডিজিটাল সিস্টেমে নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে একটি তালা এবং চাবি সহ একটি নেটওয়ার্ক চিত্রিত চিত্র।

.cleaning এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.cleaning
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ
ICANN ফি
৳23.84

