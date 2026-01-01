Faites une première impression impeccable avec un domaine .cleaning
Un domaine en .cleaning indique clairement aux visiteurs ce que vous faites et instaure la confiance dès le départ.
Pourquoi choisir un domaine .cleaning ?
Transformez votre nom de domaine en votre outil marketing le plus puissant.
- Informez vos visiteurs que votre site est entièrement dédié aux services de nettoyage : aucune place pour le doute.
- Renforcez la confiance locale et rassurez vos clients grâce à un nom de domaine clair et professionnel.
- Améliorez votre visibilité grâce à une extension riche en mots-clés, en adéquation avec les recherches des internautes.
- Utilisez-la pour le nettoyage résidentiel, les contrats de nettoyage de bureaux, les services de niche ou même les plateformes de franchise.
Qu'est-ce qu'un domaine .cleaning ?
Un domaine .cleaning est un domaine de premier niveau conçu pour les professionnels et les entreprises du nettoyage. Qu'il s'agisse de services à domicile, de prestataires commerciaux, de fournisseurs de matériel ou de plateformes de réservation, il contribue à donner à votre marque une présence web ciblée et crédible.
C’est particulièrement utile sur les marchés locaux concurrentiels où la confiance et la clarté sont essentielles. Un domaine .cleaning facilite la recherche et le choix de votre entreprise.
Optimisez votre présence en ligne avec un nom de domaine aussi performant que vous.
Informations de domaine pour .cleaning
TLD
.cleaning
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
CHF 0.15