Les domaines .host sont idéaux pour les hébergeurs web, les fournisseurs d'accès internet, les propriétaires de centres de données ou toute personne travaillant dans les secteurs du voyage et de l'hôtellerie.
Indiquez que votre hébergement utilise un domaine .host.
Un domaine .host est un domaine générique de premier niveau (gTLD) conçu spécifiquement pour le secteur de l'hébergement et accessible à tous. Outre l'hébergement web, la revente, les services cloud et les centres de données, il constitue un choix idéal pour toute activité d'hébergement, qu'il s'agisse de location de logements ou d'organisation d'événements.
Enregistrez dès aujourd'hui votre propre nom de domaine .host et lancez-vous en toute confiance dans le secteur de l'hébergement.
Pourquoi acheter un nom de domaine .host ?
Un domaine .host offre de nombreuses opportunités à tout hébergeur.
Premièrement, sa disponibilité est bien supérieure à celle des domaines traditionnels en .com ou .net : vous aurez ainsi un choix plus vaste pour votre entreprise. Deuxièmement, il sera plus facile de créer un nom de domaine mémorable et facile à associer à votre marque : tout le monde comprend ce que signifie « hébergeur ».
Enfin, un domaine .host ne connaît pas de frontières – c’est un excellent choix si vous envisagez de pénétrer davantage de marchés anglophones.