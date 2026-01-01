Affirmez votre activité professionnelle avec un domaine .company
CHF 19.39ÉCONOMISEZ 87 %CHF 2.49 /1ère année
Enregistrez un domaine .company pour votre entreprise – idéal pour ne pas vous limiter à un seul lieu ou secteur d'activité.
Consulter d'autres extensions de nom de domaine
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Qu'est-ce qu'un domaine .company ?
Un domaine .company est un domaine de premier niveau (TLD) spécifiquement destiné aux entreprises fiables. Toute personne peut enregistrer un domaine .company ; il n’y a aucune restriction géographique, sectorielle ou de type d’activité.
Réservez dès aujourd'hui un nom de domaine .company et assurez votre présence professionnelle en ligne.
Pourquoi choisir un domaine .company ?
- Parfait pour les entreprises de toutes tailles à la recherche d'une identité claire \n
- Communique instantanément professionnalisme et confiance \n
- Idéal pour le branding, les portfolios et les sites web officiels de l'entreprise \n
- Mémorable et descriptif, il aide les clients à identifier votre marque