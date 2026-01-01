Emménagez avec un domaine .immo
CHF 32.99ÉCONOMISEZ 85 %CHF 4.89 /1ère année
Si vous travaillez dans l'immobilier, un domaine .immo affiche clairement votre positionnement.
Pourquoi choisir un domaine .immo ?
Rendez votre marque immobilière plus facile à trouver, plus fiable et plus mémorable.
- Montrez aux acheteurs, locataires et investisseurs que votre site est dédié à l'immobilier, dès l'URL.
- Améliorez votre visibilité dans les moteurs de recherche grâce à un nom de domaine pertinent, facile à mémoriser et adapté au marché local.
- Renforcez la confiance de vos clients en utilisant un nom de domaine spécifique à votre secteur d'activité, gage de légitimité.
- Utilisez-le pour les sites d'agences, les annonces immobilières, les pages de destination ou les campagnes de génération de prospects.
Qu'est-ce qu'un domaine .immo ?
Un domaine .immo est un domaine de premier niveau dédié à l'immobilier, conçu pour les professionnels et les entreprises du secteur. Abréviation d'« Immobilien » (le mot allemand pour immobilier), il est idéal pour les agences, les promoteurs, les plateformes et les agents immobiliers indépendants en Europe et dans le monde entier.
Que vous travailliez sur les marchés résidentiel, commercial ou locatif, l'extension .immo associe instantanément votre nom de domaine à votre secteur d'activité, vous aidant ainsi à attirer un trafic plus qualifié et à vous démarquer dans un environnement concurrentiel.
Vous souhaitez développer votre marque immobilière ? Réservez votre domaine .immo dès aujourd’hui et transformez chaque visite en une nouvelle opportunité.
Informations de domaine pour .immo
TLD
.immo
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
CHF 0.15