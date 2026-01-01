Was ist eine .immo-Domain?

Eine .immo-Domain ist eine auf Immobilien spezialisierte Top-Level-Domain, die speziell für Fachleute und Unternehmen der Immobilienbranche entwickelt wurde. Sie ist die Abkürzung für „Immobilien“ und eignet sich ideal für Agenturen, Bauträger, Plattformen und unabhängige Makler in ganz Europa und darüber hinaus.

Egal ob Sie im Wohnimmobilien-, Gewerbe- oder Mietimmobilienmarkt tätig sind, eine .immo-Endung verbindet Ihren Domainnamen sofort mit Ihrer Branche – und hilft Ihnen so, mehr qualifizierte Besucher anzuziehen und sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld abzuheben.

Sie möchten Ihre Immobilienmarke ausbauen? Sichern Sie sich noch heute Ihre .immo-Domain und machen Sie aus jedem Besuch eine neue Chance.