Veröffentlichen Sie Ihren Gaming-Server, Ihr Forum, Ihre E-Sport-Plattform oder alles dazwischen mit einer einprägsamen .gg Domain.

Was ist eine .gg Domain?

.gg, ursprünglich für Guernsey vorgesehen, ist in der Gaming-Welt dank seiner Verbindung zu „Good Game“ sehr beliebt.
Perfekt für Gaming-Communitys, Entwickler und E-Sport-Plattformen. Sichern Sie sich Ihre .gg Domain und bauen Sie eine einprägsame Online-Präsenz auf.
Warum sollten Sie eine .gg Domain wählen?

  • Ländercode für Guernsey, von Gaming- und E-Sport-Communitys angeeignet
  • Für alle offen, ohne Einschränkungen
  • Bei Streamern, professionellen Gamern und Gaming-Startups beliebt
  • Schafft sofortige Glaubwürdigkeit in der E-Sport-Branche
  • Kurz und trendy, ideal für technisch versierte Zielgruppen
