Erreichen Sie globale Ziele mit einer .global-Domain
CHF 90.9969 % SPARENCHF 28.19 /im 1. Jahr
Starten Sie Ihre internationale digitale Reise mit einer .global-Domain – die perfekte Wahl für Unternehmen und Privatpersonen, die sich nicht auf ein Land beschränken wollen.
Was ist eine .global-Domain?
Die .global-Domain ist eine spezielle Webadresse, die für jedermann registrierbar ist und Ihre globale Online-Präsenz stärkt. Mit dieser Top-Level-Domain zeigen Sie jedem, dass Ihre Marke über Grenzen hinausreicht.
Sichern Sie sich noch heute Ihre .global-Domain und etablieren Sie eine globale Online-Präsenz.
Warum eine .global-Domain wählen?
- Ideal für Unternehmen mit globaler Reichweite oder Ambitionen
- Signiert internationale Präsenz und Inklusivität
- Schafft Vertrauen bei einem globalen Publikum branchenübergreifend
- Leicht zu merken und stärkt die internationale Markenbildung.