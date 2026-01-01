Ein globales Unternehmen beginnt mit der .biz-Domain
CHF 16.899 % SPARENCHF 15.29 /im 1. Jahr
Registrieren Sie noch heute eine .biz-Domain und ziehen Sie Kunden aus der ganzen Welt an.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Machen Sie mit einer .biz-Domain auf Ihre Marke aufmerksam
Der Aufbau einer einzigartigen Identität ist entscheidend für Ihren Online-Erfolg. Mit .biz erhalten Sie einen auffälligen Domainnamen, der sofort die Aufmerksamkeit des Kunden auf sich zieht und ihn zum Besuch Ihrer Website bewegt. Registrieren Sie noch heute eine .biz-Domain und zeigen Sie der Welt, dass Sie es ernst meinen.
Warum eine .biz-Domain-Endung wählen?
Abgeleitet von dem Wort „Business” ist .biz die Domain-Endung, die jedes Unternehmen braucht – vom Café um die Ecke bis zum schnell wachsenden Start-up-Unternehmen. Sie eignet sich auch gut für alle, die eine Gruppe gleichgesinnter Unternehmer um sich scharen wollen.
.biz Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema .biz-Domain