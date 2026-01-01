.biz डोमेन नामों के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जानें

.biz डोमेन एक जेनेरिक टॉप-लेवल डोमेन (gTLD) है जिसे 2001 में पेश किया गया था। व्यवसायों को ऑनलाइन अलग पहचान दिलाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया यह डोमेन छोटे और बड़े दोनों तरह की वेबसाइटों के लिए पसंदीदा एक्सटेंशन बन गया है।

यद्यपि .biz एक्सटेंशन "वास्तविक व्यावसायिक या वाणिज्यिक उपयोग" के लिए सबसे उपयुक्त है, फिर भी इसका पंजीकरण स्थान की परवाह किए बिना किसी के लिए भी खुला है। अधिकांश टीएलडी की तरह, यह एक्सटेंशन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध है, इसलिए अपना पंजीकरण करा लें इससे पहले कि कोई और करा ले।

200 से अधिक देशों में लाखों उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने के कारण, यह कहना गलत नहीं होगा कि .biz डोमेन नाम बाजार में सबसे अधिक मांग वाले डोमेन नामों में से एक है।

Absolutely, .biz is just as secure as other popular domain extensions like .com, .org, or .net.

.biz डोमेन के साथ, नाम के कई अवसर अभी भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, यह डोमेन हैकिंग के कई विकल्प भी प्रदान करता है, जैसे कि show.biz, small.biz और online.biz।

यद्यपि .com और .biz दोनों ही शीर्ष-स्तरीय डोमेन श्रेणी में आते हैं, लेकिन .com डोमेन श्रेणी में काफी प्रतिस्पर्धा हो चुकी है। परिणामस्वरूप, अधिकांश .com डोमेन नाम पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं, जिससे नए आने वालों के लिए बहुत कम गुंजाइश बची है।

.biz और .com में से कौन सा बेहतर है?