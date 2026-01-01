New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
एक्स्प्लोर करें

.computer डोमेन के साथ अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को सशक्त बनाएं।

₹  3,929.0060% की बचत
₹  1,569.00 /पहला वर्ष

तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं या हार्डवेयर बेचते हैं? .computer डोमेन आगंतुकों को बताता है कि आप उनकी भाषा समझते हैं।

.computer
निःशुल्क WHOIS गोपनीयता सुरक्षा
24/7 सहायता
तकनीकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं
अन्य डोमेन एक्सटेंशन्स देखें

.computer डोमेन क्या है?

.computer डोमेन विशेष रूप से तकनीकी वेबसाइटों के लिए बनाया गया है। यह एक सशक्त और वर्णनात्मक एक्सटेंशन है जो व्यवसायों, ब्लॉगर्स, शिक्षकों या आईटी, हार्डवेयर या कंप्यूटर विज्ञान के पेशेवरों के लिए आदर्श है।
अपनी विशेषज्ञता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें, और आगंतुकों को आपकी सामग्री पर भरोसा करने और आपको तेजी से ढूंढने में मदद करें।
माउस कर्सर एक वेब पेज पर इंगित करता है जिस पर "www" लिखा होता है, जो वेबसाइट का पता दर्शाता है।

.computer डोमेन क्यों चुनें?

  • नाम से ही उपयोगकर्ताओं को पता चल जाता है कि आपकी साइट पूरी तरह से कंप्यूटर से संबंधित है।
  • यह मरम्मत दुकानों, कंप्यूटर विज्ञान शिक्षकों और सहायता टीमों के लिए बहुत उपयोगी है।
  • यह ब्रांडिंग और एसईओ के लिए बेहतरीन है। यह आपके डोमेन को उस चीज़ से जोड़ता है जिसे आपके दर्शक वास्तव में खोज रहे हैं।
सामान्य नामों को छोड़ें और .computer डोमेन पंजीकृत करें - लोगों को बताएं कि आप क्या करते हैं और गर्व से अपने विशिष्ट क्षेत्र के मालिक बनें।
आज ही .computer डोमेन के साथ अपनी RAM को बढ़ाएं।
यह आरेख एक नेटवर्क को दर्शाता है जिसमें ताला और चाबी लगी हुई है, जो डिजिटल प्रणालियों में सुरक्षा और पहुंच नियंत्रण का प्रतीक है।

