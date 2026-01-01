.games डोमेन के साथ सफलता की राह बनाएं
₹ 3,409.0069% की बचत₹ 1,049.00 /पहला वर्ष
अपना .games डोमेन रजिस्टर करें और गेमिंग के प्रति उत्साही समुदाय का दिल जीतें।
अन्य डोमेन एक्सटेंशन्स देखें
निःशुल्क WHOIS गोपनीयता सुरक्षा
24/7 सहायता
तकनीकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं
.games डोमेन के साथ मस्ती शुरू होने दीजिए
हर कोई, यहां तक कि उसकी दादी भी, गेम खेलना पसंद करती है। वास्तव में, गेमिंग उद्योग एक शौक से बढ़कर एक अरबों डॉलर का उद्योग बन गया है, जिसने अकेले 2024 में 282 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का राजस्व अर्जित किया।
यदि आप गेम डेवलपर या लाइव स्ट्रीमर हैं, तो अब अपना .games डोमेन पंजीकृत करने और दुनिया भर के खिलाड़ियों को आकर्षित करने का सही समय है।
.games TLD को किसे पंजीकृत करना चाहिए?
.games एक्सटेंशन वीडियो गेम प्रकाशकों, गेम मर्चेंडाइज खुदरा विक्रेताओं और लाइव स्ट्रीमर्स के लिए एकदम सही है जो गेमिंग के कट्टर प्रशंसकों से जुड़ना चाहते हैं।
ईस्पोर्ट्स टीमें अपने आगामी टूर्नामेंटों को बढ़ावा देने और ऑनलाइन वफादार फॉलोअर्स बनाने के लिए इस डोमेन आईडी का उपयोग कर सकती हैं। यदि आप नवीनतम कंसोल और गेम रिलीज़ साझा करने के शौकीन हैं, तो .games एक यादगार ब्लॉग पता भी हो सकता है।