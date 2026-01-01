.games TLD को किसे पंजीकृत करना चाहिए?

.games एक्सटेंशन वीडियो गेम प्रकाशकों, गेम मर्चेंडाइज खुदरा विक्रेताओं और लाइव स्ट्रीमर्स के लिए एकदम सही है जो गेमिंग के कट्टर प्रशंसकों से जुड़ना चाहते हैं।

ईस्पोर्ट्स टीमें अपने आगामी टूर्नामेंटों को बढ़ावा देने और ऑनलाइन वफादार फॉलोअर्स बनाने के लिए इस डोमेन आईडी का उपयोग कर सकती हैं। यदि आप नवीनतम कंसोल और गेम रिलीज़ साझा करने के शौकीन हैं, तो .games एक यादगार ब्लॉग पता भी हो सकता है।