.mobi डोमेन मोबाइल-फ्रेंडली वेबसाइटों, ऐप्स और सेवाओं के लिए बनाया गया है जो फोन और टैबलेट के लिए अनुकूलित हैं।
मोबाइल उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया, वैश्विक स्तर पर उपयोग के लिए निर्मित
.mobi डोमेन आपके दर्शकों और सर्च इंजनों दोनों को बताता है कि आपकी साइट मोबाइल उपकरणों के लिए अनुकूलित है। ऐप्स, मोबाइल सेवाओं या मोबाइल-केंद्रित व्यवसायों के लिए बिल्कुल उपयुक्त, .mobi डोमेन मोबाइल क्षेत्र में आपकी विश्वसनीयता को दर्शाता है।
इसके अलावा, यह यादगार है, इसे ब्रांड करना आसान है, और यह एक बेहतरीन मोबाइल अनुभव प्रदान करने के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मोबाइल-फर्स्ट ब्रांड पहचान बनाने के लिए सबसे उपयुक्त टीएलडी।
उत्पादकता बढ़ाने में मोबाइल उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, .mobi डोमेन होने से आप प्रतिस्पर्धा में आगे रह सकते हैं। मोबाइल उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने वाले व्यवसायों के लिए यह एक आदर्श विकल्प है, जो आपकी साइट को खोज रैंकिंग और उपयोगकर्ता अनुभव दोनों में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करता है।
मोबाइल-फर्स्ट ब्रांड के रूप में अपनी पहचान बनाने का मौका न चूकें। चलते-फिरते उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी साइट को सुलभ बनाने के लिए आज ही अपना .mobi डोमेन पंजीकृत करें।