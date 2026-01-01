अपने लोगों को .group डोमेन के साथ एक साथ लाएँ
₹ 2,619.0077% की बचत₹ 609.00 /पहला वर्ष
टीमों, समुदायों, सहकारी ब्रांडों और अन्य सहयोग-आधारित विचारों के लिए बनाया गया, .group डोमेन आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाता है। यह संक्षिप्त, यादगार और लोगों को आपस में जोड़ने के लिए बनाया गया है।
टीमों के लिए निर्मित, आपसी संबंधों के लिए तैयार किया गया
.group डोमेन सहयोगी परियोजनाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक साझा उद्देश्य का संकेत देता है, जिससे यह उन परियोजनाओं या ब्रांडों के लिए आदर्श बन जाता है जो लोगों के एक साथ आने पर आधारित हैं।
फ़ोरम से लेकर टास्क फ़ोर्स तक, सामाजिक कार्यों से लेकर साझा ब्रांडों तक, .group डोमेन एक्सटेंशन आपके सामूहिक दृष्टिकोण को एक ऐसे नाम के साथ साकार करता है जो कहता है, "हम सब इसमें एक साथ हैं।"
अपने समूह प्रोजेक्ट को आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शित करें।
आपकी मुख्य वेबसाइट, निजी सदस्य क्षेत्र या किसी समर्पित परियोजना के लिए उपयुक्त, .group डोमेन लचीला और पेशेवर है, चाहे आप इसका उपयोग किसी भी तरह से करें।
किसी और के हथियाने से पहले अपना मनचाहा .group डोमेन सुरक्षित कर लें। होस्टिंगर के साथ, यह तेज़, सरल और हमारे भरोसेमंद डोमेन प्रबंधन टूल द्वारा समर्थित है।