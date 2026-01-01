टीमों के लिए निर्मित, आपसी संबंधों के लिए तैयार किया गया

.group डोमेन सहयोगी परियोजनाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक साझा उद्देश्य का संकेत देता है, जिससे यह उन परियोजनाओं या ब्रांडों के लिए आदर्श बन जाता है जो लोगों के एक साथ आने पर आधारित हैं।

फ़ोरम से लेकर टास्क फ़ोर्स तक, सामाजिक कार्यों से लेकर साझा ब्रांडों तक, .group डोमेन एक्सटेंशन आपके सामूहिक दृष्टिकोण को एक ऐसे नाम के साथ साकार करता है जो कहता है, "हम सब इसमें एक साथ हैं।"