वैश्विक बनें। अंतरराष्ट्रीय बनें।
₹ 3,139.0075% की बचत₹ 789.00 /पहला वर्ष
चाहे आप नए बाजारों में विस्तार कर रहे हों, बहुराष्ट्रीय टीमों को जोड़ रहे हों, या एक सीमा पार ब्रांड का निर्माण कर रहे हों, यह डोमेन एक्सटेंशन पहले क्लिक से पहले ही आपके अंतरराष्ट्रीय दायरे को स्पष्ट कर देता है।
.international डोमेन के साथ वैश्विक अवसरों को अनलॉक करें
यदि आपका व्यवसाय कई देशों में फैला हुआ है या विविध वैश्विक ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है, तो .international डोमेन आपको एक ऐसा वेब पता देता है जो आपकी वैश्विक पहुंच को दर्शाता है। यह पेशेवर, समावेशी और स्पष्ट ब्रांड पोजीशनिंग के लिए आदर्श है - विशेष रूप से लॉजिस्टिक्स, शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार या वैश्विक परामर्श जैसे उद्योगों के लिए मूल्यवान है।
आप .international डोमेन का उपयोग करके क्षेत्रीय साइटों को एक ही मंच के अंतर्गत एकीकृत कर सकते हैं, वैश्विक पहलों को बढ़ावा दे सकते हैं या अपने अंतरराष्ट्रीय संचालन के लिए एक केंद्रीय केंद्र बना सकते हैं। यह पारंपरिक डोमेन का एक बेहतरीन विकल्प है जो आपके व्यवसाय के पैमाने या महत्वाकांक्षा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताते।
स्थानीय जड़ों से लेकर वैश्विक मार्गों तक – अपना .international डोमेन प्राप्त करें
.international डोमेन वैश्विक उपयोगकर्ताओं के बीच आपके ब्रांड की दृश्यता और विश्वास को बढ़ाता है। यह दर्शाता है कि आपका व्यवसाय ग्राहकों, क्लाइंट्स या सहयोगियों के लिए हर जगह सुलभ है। इससे क्लिक-थ्रू दरें बेहतर हो सकती हैं और अंतरराष्ट्रीय खोज शब्दों के लिए आपकी रैंकिंग में अधिक प्रभावी ढंग से सुधार हो सकता है।
जब आपका डोमेन आपके कार्यक्षेत्र को दर्शाता है, तो आपके दर्शक जान जाते हैं कि उन्हें क्या उम्मीद करनी चाहिए। चाहे आप कोई गैर-सरकारी संगठन हों, ट्रैवल एजेंसी हों या वैश्विक ई-कॉमर्स व्यवसाय हों, .international डोमेन आपके संचालन के तरीके को निर्धारित करता है।
ब्रांडिंग से लेकर एसईओ तक, .international का उपयोग आपकी वेब उपस्थिति में स्पष्टता और एकरूपता लाता है। इससे विभिन्न देशों में प्रचार करना आसान हो जाता है, बहुभाषी अभियानों में यह कारगर साबित होता है, और बाद में रीब्रांडिंग की आवश्यकता के बिना विस्तार करने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है।