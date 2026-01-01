বিশ্বব্যাপী হয়ে উঠুন। আন্তর্জাতিক হন

৳  4,419.0075% সাশ্রয়
৳  1,109.00 /১ম বছর

আপনি নতুন বাজারে সম্প্রসারণ করুন, বহুজাতিক দলগুলিকে সংযুক্ত করুন, অথবা একটি আন্তঃসীমান্ত ব্র্যান্ড তৈরি করুন, এই ডোমেন এক্সটেনশনটি প্রথম ক্লিকের আগেই আপনার আন্তর্জাতিক পরিধি স্পষ্ট করে তোলে।

.international
Free WHOIS privacy protection
24/7 support
No technical knowledge required
আরও ডোমেইন নাম পরীক্ষা করুন

একটি .international ডোমেনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সুযোগগুলি উন্মোচন করুন

যদি আপনার ব্যবসা একাধিক দেশে বিস্তৃত হয় অথবা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন শ্রোতাদের সেবা প্রদান করে, তাহলে .international ডোমেইন আপনাকে একটি ওয়েব ঠিকানা দেয় যা আপনার বিশ্বব্যাপী নাগালের প্রতিফলন ঘটায়। এটি পেশাদার, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্পষ্ট ব্র্যান্ড অবস্থানের জন্য আদর্শ - বিশেষ করে লজিস্টিক, শিক্ষা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, অথবা বিশ্বব্যাপী পরামর্শের মতো শিল্পের জন্য মূল্যবান।
আপনি আঞ্চলিক সাইটগুলিকে এক ছাতার নিচে একত্রিত করতে, বিশ্বব্যাপী উদ্যোগগুলিকে প্রচার করতে, অথবা আপনার আন্তর্জাতিক কার্যক্রমের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কেন্দ্র তৈরি করতে একটি .international ডোমেন ব্যবহার করতে পারেন। এটি ঐতিহ্যবাহী ডোমেনগুলির একটি দুর্দান্ত বিকল্প যা আপনার স্কেল বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে খুব বেশি কিছু বলে না।
.আন্তর্জাতিক ডোমেইন

স্থানীয় রুট থেকে শুরু করে বিশ্বব্যাপী রুট - আপনার .international ডোমেইন দাবি করুন

একটি .international ডোমেইন বিশ্বব্যাপী ব্যবহারকারীদের কাছে আপনার ব্র্যান্ডের দৃশ্যমানতা এবং আস্থা বৃদ্ধি করে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে আপনার ব্যবসা গ্রাহক, ক্লায়েন্ট বা সহযোগীরা যেখানেই থাকুন না কেন তাদের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য। এটি ক্লিক-থ্রু রেট উন্নত করতে পারে এবং আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান পদগুলির জন্য আপনাকে আরও কার্যকরভাবে র‍্যাঙ্ক করতে সহায়তা করতে পারে।
যখন আপনার ডোমেইন আপনার পরিধি প্রতিফলিত করে, তখন আপনার দর্শকরা জানেন কী আশা করা উচিত। আপনি একটি এনজিও, একটি ট্রাভেল এজেন্সি, অথবা একটি বিশ্বব্যাপী ই-কমার্স ব্যবসা, .international আপনার পরিচালনার ধরণ নির্ধারণ করে।
ব্র্যান্ডিং থেকে শুরু করে SEO পর্যন্ত, .international ব্যবহার আপনার ওয়েব উপস্থিতিতে স্পষ্টতা এবং ধারাবাহিকতা যোগ করে। এটি বিভিন্ন দেশে প্রচার করা সহজ, বহুভাষিক প্রচারণায় ভালোভাবে কাজ করে এবং পরবর্তীতে নতুন ব্র্যান্ডিং না করেই আপনাকে স্কেল বাড়ানোর জন্য একটি শক্ত ভিত্তি প্রদান করে।
.আন্তর্জাতিক ডোমেইন

আমাদের TLD তালিকা থেকে সম্ভাবনাগুলি অন্বেষণ করুন

.ai ডোমেইন কিনুন

.blog ডোমেইন কিনুন

.cloud ডোমেইন কিনুন

.club ডোমেইন কিনুন

.co ডোমেইন কিনুন

.com ডোমেইন কিনুন

.fun ডোমেইন কিনুন

.me ডোমেইন কিনুন

.net ডোমেইন কিনুন

.online ডোমেইন কিনুন

.org ডোমেইন কিনুন

.pro ডোমেইন কিনুন

.sbs ডোমেইন কিনুন

.shop ডোমেইন কিনুন

.site ডোমেইন কিনুন

.space ডোমেইন কিনুন

.store ডোমেইন কিনুন

.tech ডোমেইন কিনুন

.academy ডোমেইন কিনুন

.actor ডোমেইন কিনুন

আরও দেখুন

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

এই ওয়েবসাইটটি এমন কুকি ব্যবহার করে যা সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এবং আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার তথ্য পেতে, সেইসাথে মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজনীয়। এটি গ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকির নীতি-তে বর্ণিত বিজ্ঞাপন টার্গেট করার জন্য, পার্সোনালাইজেশন এবং বিশ্লেষণের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকি সংরক্ষণ করায় সম্মতি দিচ্ছেন।