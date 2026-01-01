একটি .fund ডোমেনের মাধ্যমে আপনার মিশনের অর্থায়ন করুন
একটি .fund ডোমেইন অর্থ সংগ্রহ, বিনিয়োগ পরিচালনা, অথবা একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য তৈরি করা হয়।
.fund ডোমেইন কী?
কেন .fund ডোমেইন বেছে নেবেন?
একটি .fund ডোমেইন আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করতে পারে।
- অর্থায়ন হোক বা জনহিতকর কাজ, .fund আপনার লক্ষ্য স্পষ্ট করে।
- এটি দাতা এবং অংশীদারদের সাথে আস্থা তৈরি করে।
- এটি আপনাকে অতিরিক্ত অক্ষর বা হাইফেন যোগ না করেই আপনার পছন্দের নামটি সুরক্ষিত করতে সক্ষম করে।
.fund এর ডোমেন তথ্য
