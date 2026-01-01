একটি .fund ডোমেনের মাধ্যমে আপনার মিশনের অর্থায়ন করুন

৳  10,179.0088% সাশ্রয়
৳  1,229.00 /১ম বছর

একটি .fund ডোমেইন অর্থ সংগ্রহ, বিনিয়োগ পরিচালনা, অথবা একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য তৈরি করা হয়।

.fund
.fund ডোমেইন কী?

একটি .fund ডোমেইন আর্থিক বা অন্য কোনও সম্পদ নিয়ে কাজ করা যে কারও জন্য তৈরি করা হয়। এটি অলাভজনক, বিনিয়োগ সংস্থা, তহবিল সংগ্রহ প্রচারণা, বা অনুদান প্রোগ্রামের জন্য একটি স্মার্ট, স্পষ্ট ওয়েব ঠিকানা।
যদি আপনার লক্ষ্য হয় প্রভাব ফেলা, অন্যদের অবদান রাখতে সাহায্য করা, অথবা সততার সাথে প্রবৃদ্ধি পরিচালনা করা, তাহলে একটি .fund ডোমেইন আপনার দর্শকদের জন্য সঠিক সুর নির্ধারণ করে।
একটি মাউস কার্সার একটি ওয়েব পৃষ্ঠার দিকে নির্দেশ করে যেখানে "www" লেখাটি দেখানো হচ্ছে, যা একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা নির্দেশ করে।

কেন .fund ডোমেইন বেছে নেবেন?

একটি .fund ডোমেইন আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করতে পারে।

  • অর্থায়ন হোক বা জনহিতকর কাজ, .fund আপনার লক্ষ্য স্পষ্ট করে।
  • এটি দাতা এবং অংশীদারদের সাথে আস্থা তৈরি করে।
  • এটি আপনাকে অতিরিক্ত অক্ষর বা হাইফেন যোগ না করেই আপনার পছন্দের নামটি সুরক্ষিত করতে সক্ষম করে।
আপনার কারণ যাই হোক না কেন, একটি .fund ডোমেইন আপনাকে সঠিক মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপনে সাহায্য করবে।
আজই আপনার .fund ডোমেইন নিবন্ধন করুন।
ডিজিটাল সিস্টেমে নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে একটি তালা এবং চাবি সহ একটি নেটওয়ার্ক চিত্রিত চিত্র।

.fund এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.fund
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ
ICANN ফি
৳23.84

