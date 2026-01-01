আইনি পরিষেবার বাজারে প্রবেশের জন্য আপনার মূল চাবিকাঠি
লাইসেন্সপ্রাপ্ত আইনি পেশাদারদের জন্য সংরক্ষিত .law এর বিপরীতে, .legal TLD আইনি ক্ষেত্রের যে কারো জন্য উন্মুক্ত - আপনি আইনি পরিষেবা প্রদান করছেন, একটি সম্মতি সংস্থান পরিচালনা করছেন, একটি আইনি প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছেন, অথবা কেবল অনলাইনে আইনকে আরও সহজলভ্য করে তুলছেন।
আপনার আইনি দক্ষতাকে নিজের পক্ষে কথা বলতে দিন
তুমি যেভাবেই অনুশীলন করো না কেন, এটাকে বৈধ করো।
