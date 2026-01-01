.ag ডোমেইন ব্যবহার করে বিভিন্ন বাজারে প্রবেশ করুন

.ag
.ag ডোমেইন কী?

.ag হল ক্যারিবীয় অঞ্চলে অবস্থিত যমজ দ্বীপপুঞ্জের দেশ অ্যান্টিগুয়া এবং বারবুডার জন্য অফিসিয়াল কান্ট্রি কোড টপ-লেভেল ডোমেইন (ccTLD)। বছরের পর বছর ধরে, এই এক্সটেনশনটি জার্মান-ভাষী ব্যবসাগুলির মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, কারণ জার্মান ভাষায় "AG" বলতে কেবল একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বোঝায়।
"AG" শব্দটি কৃষিকেও বোঝায়, যা তাজা শাকসবজি, ফল এবং দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রি করে এমন যে কোনও ব্যক্তির জন্য একটি .ag ডোমেইন উপযুক্ত করে তোলে। এখনই আপনার .ag ডোমেইনটি সুরক্ষিত করুন এবং এর বিভিন্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে পুঁজি করা শুরু করুন!
.ag ডোমেইন

কেন .ag ডোমেইন কিনবেন?

যদিও এটি একটি কান্ট্রি-কোড TLD, যে কেউ যেখানেই বাস করুক না কেন, কোনও বাধা ছাড়াই একটি .ag ডোমেইন নিবন্ধন করতে পারে।
আপনি এই বহুমুখী ডোমেনটি অ্যান্টিগুয়া এবং বারবুডা এবং জার্মান-ভাষী দেশগুলির বাসিন্দাদের লক্ষ্য করে ব্যবহার করতে পারেন, পাশাপাশি ফসল উৎপাদন এবং পশুপালনের মতো নির্দিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত হতে পারেন - যেকোনো কিছু সম্ভব।
.ag ডোমেইন

