What is a .press domain?
Why register a .press domain?
Choosing a .press domain can help you stand out.
- It’s purpose-built for publishing. Shows visitors your website is news or media-related at first glance.
- It’s ideal for journalists and PR teams. Host articles, press releases, media kits, or portfolios.
- It enhances trust and authority, adding professionalism to your digital presence.
