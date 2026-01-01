Register .ca domain names

Attract a Canadian audience or promote your brand in Canada with a .ca domain.

.ca
What is a .ca domain?

Canadians prefer buying locally or searching for local services, so take advantage of .ca domain registration to connect with the community in Canada.
Join millions of Canadian business owners who have proudly displayed .ca domains on their websites or email addresses and attracted this loyal audience.
.ca domain

Why choose a .ca domain?

  • Official ccTLD of Canada, trusted by Canadian consumers
  • Requires Canadian presence (citizen, resident, or business)
  • Builds local trust and improves SEO in Canada
  • Perfect for companies targeting the Canadian market
  • Strengthens brand credibility with a strong national identity
.ca domain

.ca ডোমেইন সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

.ca ডোমেইন নাম সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজুন।

What is a .ca domain?

Who can use .ca domain?

Is .com or .ca TLD better?

Are .ca domain names secure?

How do I register a .ca domain name?

How much do .ca domains cost?

