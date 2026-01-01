একটি .deals ডোমেনের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করুন।

অফার প্রচার করছেন নাকি মার্কেটপ্লেস চালু করছেন? একটি .deals ডোমেইন মনোযোগ আকর্ষণ করে।

.deals
কেন .deals ডোমেইন বেছে নেবেন?

আপনার ডোমেনকে বুদ্ধিমান ক্রেতা এবং বিশ্বস্ত গ্রাহকদের জন্য এক আকর্ষণীয় আকর্ষণে পরিণত করুন।
  • সাশ্রয় এবং জরুরিতার ইঙ্গিত দেয় এমন একটি ডোমেন ব্যবহার করে ক্লিক-থ্রু রেট বৃদ্ধি করুন এবং অনুসন্ধান ফলাফলে আলাদাভাবে দাঁড়ান।
  • অফার এবং প্রচারের জন্য দর্শকদের আশ্বস্ত করুন যে তারা সঠিক জায়গায় পৌঁছেছেন।
  • আপনার বিক্রয়, ফ্ল্যাশ ডিল, বা কুপন প্রচারণা খুঁজে পাওয়া এবং মনে রাখা সহজ করুন।
  • এটি মৌসুমী প্রচারণা, অ্যাফিলিয়েট পৃষ্ঠা, ইমেল অপ্ট-ইন, অথবা একটি ডেডিকেটেড ডিসকাউন্ট পোর্টালের জন্য ব্যবহার করুন।
একটি মাউস কার্সার একটি ওয়েব পৃষ্ঠার দিকে নির্দেশ করে যেখানে "www" লেখাটি দেখানো হচ্ছে, যা একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা নির্দেশ করে।

.deals ডোমেইন কী?

.deals ডোমেইন হল একটি শীর্ষ-স্তরের ডোমেইন যা অফার, ছাড় এবং বিশেষ মূল্য প্রচার করে এমন ওয়েবসাইটগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি খুচরা বিক্রেতা, সহযোগী, ই-কমার্স সাইট এবং উচ্চ-প্রভাবশালী প্রচারণা তৈরি করতে চাওয়া বিপণনকারীদের জন্য আদর্শ।
.deals ব্যবহার করে, আপনি আপনার ওয়েবসাইটের উদ্দেশ্য তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট করে দেন। এটি একটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক অনলাইন বাজারে আরও বেশি ট্র্যাফিক আকর্ষণ করার, প্রত্যাহার উন্নত করার এবং বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করার একটি সহজ উপায়।
আরও স্মার্ট প্রচারের জন্য প্রস্তুত? আজই আপনার .deals ডোমেনে প্রবেশ করুন এবং আপনার অফারগুলিকে সুযোগে রূপান্তর করুন।
ডিজিটাল সিস্টেমে নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে একটি তালা এবং চাবি সহ একটি নেটওয়ার্ক চিত্রিত চিত্র।

.deals এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.deals
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ
ICANN ফি
৳23.84

