একটি .deals ডোমেনের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করুন।
অফার প্রচার করছেন নাকি মার্কেটপ্লেস চালু করছেন? একটি .deals ডোমেইন মনোযোগ আকর্ষণ করে।
কেন .deals ডোমেইন বেছে নেবেন?
- সাশ্রয় এবং জরুরিতার ইঙ্গিত দেয় এমন একটি ডোমেন ব্যবহার করে ক্লিক-থ্রু রেট বৃদ্ধি করুন এবং অনুসন্ধান ফলাফলে আলাদাভাবে দাঁড়ান।
- অফার এবং প্রচারের জন্য দর্শকদের আশ্বস্ত করুন যে তারা সঠিক জায়গায় পৌঁছেছেন।
- আপনার বিক্রয়, ফ্ল্যাশ ডিল, বা কুপন প্রচারণা খুঁজে পাওয়া এবং মনে রাখা সহজ করুন।
- এটি মৌসুমী প্রচারণা, অ্যাফিলিয়েট পৃষ্ঠা, ইমেল অপ্ট-ইন, অথবা একটি ডেডিকেটেড ডিসকাউন্ট পোর্টালের জন্য ব্যবহার করুন।
.deals ডোমেইন কী?
.deals এর ডোমেন তথ্য
