Sichern Sie sich den Deal mit einer .deals-Domain.

CHF  36.2991 % SPAREN
CHF  3.29 /im 1. Jahr

Sie möchten Angebote bewerben oder einen Marktplatz eröffnen? Eine .deals-Domain erregt Aufmerksamkeit.

.deals
Warum eine .deals-Domain wählen?

Verwandeln Sie Ihre Domain in einen Magneten für clevere Käufer und treue Kunden.
  • Steigern Sie Ihre Klickraten und heben Sie sich in den Suchergebnissen mit einer Domain hervor, die Sparpotenzial und Dringlichkeit signalisiert.
  • Versichern Sie Ihren Besuchern, dass sie bei Angeboten und Aktionen genau richtig sind.
  • Machen Sie Ihre Rabatte, Blitzangebote oder Coupon-Aktionen leichter auffindbar und einprägsam.
  • Nutzen Sie die Domain für saisonale Kampagnen, Affiliate-Seiten, E-Mail-Anmeldungen oder ein eigenes Rabattportal.
Was ist eine .deals-Domain?

Eine .deals-Domain ist eine Top-Level-Domain, die speziell für Websites entwickelt wurde, die Angebote, Rabatte und Sonderpreise bewerben. Sie eignet sich ideal für Einzelhändler, Affiliate-Partner, E-Commerce-Websites und Marketingfachleute, die wirkungsvolle Kampagnen erstellen möchten.
Mit der Domain .deals machen Sie den Zweck Ihrer Website sofort deutlich. Es ist eine einfache Möglichkeit, mehr engagierte Besucher anzuziehen, die Wiedererkennung zu verbessern und in einem hart umkämpften Online-Markt Glaubwürdigkeit aufzubauen.
Bereit für intelligenteres Marketing? Sichern Sie sich noch heute Ihre .deals-Domain und verwandeln Sie Ihre Angebote in Chancen.
Domaininformationen für .deals

TLD
.deals
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
CHF 0.15

