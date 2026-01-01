Pflege beginnt mit einer .healthcare-Domain

CHF  82.1932 % SPAREN
CHF  55.59 /im 1. Jahr

Eine vertrauenswürdige Domain für medizinische Anbieter, Wellness-Marken und gesundheitsbezogene Plattformen.

.healthcare
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Weitere Domainendungen prüfen

Warum eine .healthcare-Domain wählen?

Zeigen Sie Patienten und Partnern, dass Ihre Website zielgerichtet, professionell und hilfsbereit ist.
  • Machen Sie Ihren Besuchern deutlich, dass Ihre Website sich dem Thema Gesundheit und Pflege widmet.
  • Schaffen Sie sofort Vertrauen – nutzen Sie eine Domain, die Zuverlässigkeit und Branchenrelevanz widerspiegelt.
  • Verbessern Sie Ihre Sichtbarkeit in Suchmaschinen – steigern Sie die Bekanntheit von Dienstleistungen wie Kliniken, Telemedizin oder Wellnessprogrammen.
  • Unterstützen Sie alle Arten der Versorgung – ideal für Anbieter, Plattformen, Bildungseinrichtungen oder Organisationen des öffentlichen Gesundheitswesens.
Ein Mauszeiger zeigt auf eine Webseite, auf der der Text „www“ angezeigt wird, was auf eine Webadresse hinweist.

Was ist eine .healthcare-Domain?

Eine .healthcare-Domain ist eine Top-Level-Domain, die für Fachleute und Unternehmen im Medizin- und Wellnessbereich entwickelt wurde. Sie wird häufig von Kliniken, Krankenhäusern, Health-Tech-Startups, Bildungseinrichtungen und gemeinnützigen Organisationen genutzt, die sich für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung einsetzen.
Die Verwendung dieser Domain erhöht die Legitimität, verbessert die Verständlichkeit und macht Ihre digitale Präsenz leichter auffindbar und vertrauenswürdig – insbesondere in einer Branche, in der Genauigkeit und Professionalität unerlässlich sind.
Bieten Sie Ihre Pflegedienstleistungen dort an, wo die Menschen sie finden können.
Diagramm zur Veranschaulichung eines Netzwerks mit Schloss und Schlüssel, das Sicherheit und Zugriffskontrolle in digitalen Systemen symbolisiert.

Domaininformationen für .healthcare

TLD
.healthcare
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
3 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
CHF 0.15

Erkunden Sie Optionen und wählen Sie die beste TLD für Ihre Website

.ai

.blog

.cloud

.club

.co

.com

.fun

.me

.net

.online

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

.ae

Mehr anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.