Was ist eine .ag Domain?

.ag ist die offizielle länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) für Antigua und Barbuda, eine karibische Zwillingsinsel. Im Laufe der Jahre wurde diese Domainendung auch bei deutschsprachigen Unternehmen beliebt, da „AG“ im Deutschen für „Aktiengesellschaft“ steht.

Der Begriff „AG“ steht auch für Landwirtschaft, wodurch sich eine .ag Domain ideal für alle eignet, die frisches Gemüse, Obst oder Milchprodukte anbieten. Sichern Sie sich jetzt Ihre .ag Domain und nutzen Sie ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten!