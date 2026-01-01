Was ist eine .holdings-Domain?

Eine .holdings-Domain ist für Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Immobilien, Vermögensverwaltung, Unternehmensbeteiligungen oder auch Kryptowährungen konzipiert. Sie ist eine klare und aussagekräftige Wahl für Unternehmen, die Vermögenswerte, Portfolios oder Tochtergesellschaften unter einer Marke verwalten.

Stärken Sie Ihre Autorität mit einer Domain, die Stabilität und Kompetenz vermittelt.