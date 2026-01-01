.holdings डोमेन क्या है?

.holdings डोमेन वित्त, रियल एस्टेट, परिसंपत्ति प्रबंधन, कॉर्पोरेट निवेश या यहां तक कि क्रिप्टो जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यवसायों के लिए बनाया गया है। यह उन कंपनियों के लिए एक स्पष्ट और विश्वसनीय विकल्प है जो एक ही ब्रांड के तहत परिसंपत्तियों, पोर्टफोलियो या सहायक कंपनियों का प्रबंधन करती हैं।

एक ऐसे डोमेन के साथ अपनी विश्वसनीयता बढ़ाएं जो स्थिरता और विशेषज्ञता को दर्शाता हो।