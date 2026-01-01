.school डोमेन के साथ उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करें
₹ 3,669.0086% की बचत₹ 529.00 /पहला वर्ष
.school डोमेन आपके शैक्षिक ब्रांड को सबसे आगे रखता है, जिससे छात्रों, अभिभावकों और शिक्षार्थियों के लिए आपसे कभी भी, कहीं भी जुड़ना आसान हो जाता है।
अन्य डोमेन एक्सटेंशन्स देखें
निःशुल्क WHOIS गोपनीयता सुरक्षा
24/7 सहायता
तकनीकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं
जहां ऑनलाइन सीखना शुरू होता है
.school डोमेन के साथ, आपकी डिजिटल उपस्थिति आपके शैक्षिक मिशन को दर्शाती है – स्पष्ट, विश्वसनीय और उद्देश्यपूर्ण। .school डोमेन नाम के साथ TLD का उपयोग शिक्षा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे आपके दर्शकों के लिए आपके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को पहचानना आसान हो जाता है।
.school डोमेन हर शैक्षिक स्तर और विषय पर काम करता है – चाहे आप छात्र पोर्टल, संकाय प्रोफाइल, शैक्षणिक कैलेंडर या अन्य किसी भी चीज़ के लिए वेबसाइट बना रहे हों। यदि आपका लक्ष्य छात्रों के ज्ञानवर्धन पर केंद्रित है, तो ऐसे डोमेन से शुरुआत करें जो पहली क्लिक से ही आपके इस लक्ष्य को दर्शाता हो।
एक डिजिटल पता जो हर विषय के लिए उपयुक्त हो
.school डोमेन नाम सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए एक लचीला विकल्प है – यह केवल पारंपरिक शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित नहीं है। .school डोमेन के साथ, आप दुनिया को बताते हैं कि आप जो कुछ भी प्रदान करते हैं वह केवल सामग्री से कहीं अधिक है, बल्कि मूल्य और उद्देश्य से भरपूर शिक्षाएं हैं।
कक्षा के बाहर, .school अभिनव शिक्षा स्टार्टअप, पाठ्येतर कार्यक्रमों, स्कूल के बाद के क्लबों और सीखने पर केंद्रित सामुदायिक केंद्रों के लिए भी आदर्श है। यह एक स्वच्छ और प्रासंगिक ब्रांडिंग अवसर प्रदान करता है जो आपको शैक्षिक क्षेत्र में अलग पहचान दिलाता है।
क्या आप अभी भी अपनी वेबसाइट के लिए सही नाम सोच रहे हैं? .school डोमेन नाम को सरल और यादगार बनाए रखने में मदद करता है। अपने नाम, विषय या किसी अनोखे ब्रांड कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके एक छोटा और आसानी से शेयर किया जा सकने वाला डोमेन नाम बनाएं। आकर्षक विकल्प तेज़ी से खत्म हो रहे हैं, इसलिए उपलब्ध होने पर ही अपना नाम बुक कर लें।