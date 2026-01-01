.live एक नया टॉप-लेवल डोमेन (TLD) है, जिसका मतलब है कि बहुत सारे वेब पते अभी भी किफायती दामों पर उपलब्ध हैं।

“लाइव” का अर्थ है कि कोई चीज़ वर्तमान क्षण में घटित हो रही है, न कि पहले से रिकॉर्ड की गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो सकता है, जैसे कुकिंग क्लास, कॉन्सर्ट या गेमिंग प्रतियोगिता।

इसलिए, यह डोमेन एक्सटेंशन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, मनोरंजन या समाचार वेबसाइट, इवेंट्स और इनके बीच की हर चीज़ के लिए आदर्श है।