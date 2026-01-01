.live ist eine der neueren Top-Level-Domains (TLD), was bedeutet, dass noch viele Webadressen zu einem günstigen Preis verfügbar sind.

Der Begriff „live” bedeutet, dass etwas in der Gegenwart geschieht und nicht im Voraus aufgezeichnet wurde. Das Beste daran ist, dass es sich um jede Art von Veranstaltung handeln kann, von einem Kochkurs über ein Konzert bis hin zu einem Gaming-Wettbewerb.

Dieser Domain-Name ist daher ideal für eine Streaming-Plattform, eine Unterhaltungs- oder Nachrichten-Website, Veranstaltungen und alles dazwischen.