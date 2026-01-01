.shop Domain - Der perfekte Name Ihres Online-Shops

Die Domain, die Ihrem Online-Shop Sichtbarkeit verleiht

.shop
Warum eine .shop-Domain wählen?

Die .shop-Domain-Endung ist eine großartige Alternative für Ihre neue Domain zur gebräuchlicheren .com-Option.
Darüber hinaus können .shop-Domain als Erweiterung bereits bestehender Websites verwendet werden. Unabhängig von Ihrer Website können Sie Ihren bestehenden Domainnamen mit einer .shop Domainendung registrieren und einen Online-Shop für Ihre Marke erstellen.
.shop domain

Mehr Online-Verkäufe mit einer .shop-Domain

Eine .shop-Domain ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie einen Online-Shop eröffnen möchten. Egal, ob Ihr Ziel ein großes E-Commerce-Unternehmen oder eine kleine Online-Boutique ist, eine Website mit einer .shop-Domain sagt Ihren Besuchern, dass Sie hier sind, um ihnen Produkte zu verkaufen.
.shop domain

.shop Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema .shop-Domain

Was ist eine .shop-Domain?

Wie viel kostet eine .shop-Domain?

Wofür wird eine .shop-Domain verwendet?

Was benötige ich für die Registrierung einer .shop-Domain?

Wie kann ich eine .shop-Domain registrieren?

Sind .shop-Domains sicher für Online-Transaktionen?

Was tun, wenn mein gewünschter .shop-Domainname bereits vergeben ist?

Was ist der Unterschied zwischen .shop und .store?

