Seien Sie eine Autorität mit einer .institute-Domain

27,99  €79 % SPAREN
5,99  € /im 1. Jahr

Von Bildung bis beruflicher Weiterbildung – zeigen Sie Ihre Glaubwürdigkeit mit einer .institute-Domain.

.institute
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Weitere Domainendungen prüfen

Was ist eine .institute-Domain?

Eine .institute-Domain ist für Organisationen gedacht, die sich auf Lernen, Weiterentwicklung oder spezialisierte Schulungen konzentrieren.
Egal ob Sie ein Forschungszentrum, eine Fachhochschule oder eine Branchen-Denkfabrik betreiben, diese Domain verleiht Ihrer Website eine vertrauenswürdige, pädagogische Identität.
Ein Mauszeiger zeigt auf eine Webseite, auf der der Text „www“ angezeigt wird, was auf eine Webadresse hinweist.

Warum sollte man eine .institute-Domain registrieren?

  • Es schafft Vertrauen und Autorität – es weckt Assoziationen mit Bildung, Weiterbildung und beruflicher Entwicklung.
  • Es ist eine Nischendomain, die zu gängigen Suchbegriffen passt.
  • Sie vermittelt potenziellen Kunden vom ersten Klick an, wofür Sie stehen.
Als Institution brennen Sie für Ihre Arbeit und wollen etwas bewegen. Jetzt ist es an der Zeit, diesen Raum zu erobern.
Erreichen Sie die richtige Zielgruppe mit einer .institute-Domain.
Diagramm zur Veranschaulichung eines Netzwerks mit Schloss und Schlüssel, das Sicherheit und Zugriffskontrolle in digitalen Systemen symbolisiert.

Domaininformationen für .institute

TLD
.institute
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja

Erkunden Sie Optionen und wählen Sie die beste TLD für Ihre Website

.ai

.blog

.cloud

.club

.co

.com

.fun

.me

.net

.online

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

.ae

Mehr anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.