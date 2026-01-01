Was ist eine .institute-Domain?

Eine .institute-Domain ist für Organisationen gedacht, die sich auf Lernen, Weiterentwicklung oder spezialisierte Schulungen konzentrieren.

Egal ob Sie ein Forschungszentrum, eine Fachhochschule oder eine Branchen-Denkfabrik betreiben, diese Domain verleiht Ihrer Website eine vertrauenswürdige, pädagogische Identität.