Devenez une autorité grâce à un domaine .institute
27,99 €ÉCONOMISEZ 79 %5,99 € /1ère année
De l'éducation au développement professionnel, affirmez votre crédibilité avec un domaine .institute.
Qu'est-ce qu'un domaine .institute ?
Un domaine .institute est conçu pour les organisations axées sur l'apprentissage, le perfectionnement ou la formation spécialisée.
Que vous dirigiez un centre de recherche, une école professionnelle ou un groupe de réflexion industriel, ce domaine confère à votre site web une identité éducative et de confiance.
Pourquoi enregistrer un domaine .institute ?
- Il inspire confiance et autorité ; il évoque l’éducation, la formation et le développement professionnel.
- C’est un domaine de niche qui correspond aux termes de recherche courants.
- Il informe les internautes sur votre activité dès le premier clic.
En tant qu'institution, vous êtes passionnés par votre travail et souhaitez avoir un impact. Le moment est venu de vous affirmer.
Attirez le public idéal grâce à un domaine .institute.