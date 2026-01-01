Donnez vie à votre contenu avec un domaine .video
39,99 €ÉCONOMISEZ 78 %8,99 € /1ère année
Un domaine .video est idéal pour les créateurs, les marques et les éducateurs qui souhaitent partager du contenu vidéo, des diffusions en direct ou des tutoriels en ligne.
Qu'est-ce qu'un domaine .video ?
Un domaine .video est conçu pour tous ceux qui créent, partagent ou présentent du contenu vidéo. Que vous développiez une chaîne personnelle, proposiez des tutoriels ou promouviez les supports de votre marque, ce domaine indique clairement à votre audience ce qu'elle peut attendre.
C’est une méthode simple et intelligente pour rendre votre contenu plus facile à trouver, plus fiable et plus facile à mémoriser.
Pourquoi enregistrer un domaine .video ?
- C’est clair et précis, indiquant aux visiteurs que votre site est axé sur la vidéo.
- Cela vous permet de réserver un nom qui correspond à votre marque, sans avoir à vous disputer un domaine .com.
- Cela aide les moteurs de recherche et les utilisateurs à identifier rapidement votre type de contenu.
Utilisable dans tous les secteurs. Que ce soit pour le marketing, le divertissement ou l'éducation, le format vidéo est polyvalent et facile à mettre en œuvre.
