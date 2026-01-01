Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
Développez des sites web à la néerlandaise avec un domaine .nl

9,99  €ÉCONOMISEZ 50 %
4,99  € /1ère année

Obtenez un nom de domaine en .nl et ciblez les clients des Pays-Bas.

.nl
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Consulter d'autres extensions de nom de domaine

Qu'est-ce qu'un domaine .nl ?

Vous souhaitez cibler le marché néerlandais ? Le nom de domaine .nl est idéal pour vous.
Ce domaine de premier niveau peut vous aider à sécuriser le trafic en ligne néerlandais, car les sites en .nl ont tendance à apparaître plus haut dans les SERP aux Pays-Bas. Les Néerlandais ont tendance à faire davantage confiance aux sites web en .nl et associent cette extension à la sécurité, à la stabilité et à la crédibilité.
Domaine .nl

Pourquoi choisir un domaine .nl ?

  • Extension de premier niveau (ccTLD) officielle des Pays-Bas, plébiscitée par les consommateurs néerlandais
  • Améliore la visibilité dans les recherches en néerlandais
  • Idéal pour les entreprises souhaitant s'implanter sur le marché néerlandais
  • Court, facile à reconnaître et à intégrer à votre marque.
Domaine .nl

FAQ sur le nom de domaine .nl

Réponses aux questions fréquemment posées sur les noms de domaine .nl.

Qu'est-ce qu'un domaine .nl ?

Qui peut enregistrer une extension de domaine .nl ?

Les domaines .nl sont-ils populaires ?

Les domaines .nl sont-ils sûrs ?

Combien coûtent les noms de domaine en .nl ?

Comment transférer mon nom de domaine .nl vers Hostinger ?

