Développez des sites web à la néerlandaise avec un domaine .nl
Qu'est-ce qu'un domaine .nl ?
Vous souhaitez cibler le marché néerlandais ? Le nom de domaine .nl est idéal pour vous.
Ce domaine de premier niveau peut vous aider à sécuriser le trafic en ligne néerlandais, car les sites en .nl ont tendance à apparaître plus haut dans les SERP aux Pays-Bas. Les Néerlandais ont tendance à faire davantage confiance aux sites web en .nl et associent cette extension à la sécurité, à la stabilité et à la crédibilité.
Pourquoi choisir un domaine .nl ?
- Extension de premier niveau (ccTLD) officielle des Pays-Bas, plébiscitée par les consommateurs néerlandais
- Améliore la visibilité dans les recherches en néerlandais
- Idéal pour les entreprises souhaitant s'implanter sur le marché néerlandais
- Court, facile à reconnaître et à intégrer à votre marque.
FAQ sur le nom de domaine .nl
