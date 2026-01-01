Ja, .nl-Domains sind sehr sicher. Allerdings kann eine Domainendung nur einen Teil des Schutzes vor Online-Bedrohungen bieten. Sie können den Schutz Ihrer Website jederzeit erhöhen, indem Sie einen zuverlässigen Registrar und einen vertrauenswürdigen Webhosting-Anbieter wählen.

Hostinger ist ICANN-akkreditiert und wir bieten ein kostenloses SSL-Zertifikat für Ihre neue Domain mit allen Webhosting-Angeboten. SSL-Zertifikate schützen den Austausch sensibler Informationen, sodass nur der vorgesehene Empfänger darauf zugreifen kann.

Um einen Domainnamen bei Hostinger zu registrieren, scrollen Sie einfach nach oben zu unserem Domain-Checker und geben Sie die gewünschte Website-Adresse ein. Wenn der Name verfügbar ist, klicken Sie auf Bestellen und Weiter zum Warenkorb. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und persönlichen Daten ein. Sobald Sie den Kauf abgeschlossen haben, müssen Sie die Registrierung und Verifizierung abschließen – das ist ganz einfach und wir begleiten Sie auf dem Weg.