Was ist eine .fm-Domain?

.fm ist ursprünglich die länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) der Föderierten Staaten von Mikronesien. Aufgrund der Verbindung mit UKW-Radio wird die .fm-Endung heute jedoch in der Rundfunkbranche weit verbreitet verwendet.
Ob Radiosender, Podcast-Plattform oder Musikstreaming-Dienst – eine .fm-Domain signalisiert Ihrem Publikum sofort, dass Sie eine zuverlässige Quelle für Audioinhalte sind. Sichern Sie sich noch heute Ihre .fm-Webadresse und erreichen Sie die richtige Zielgruppe.
.fm-Domain

Warum eine .fm-Domain wählen?

  • Ländervorwahl für Mikronesien, die mittlerweile von Radio- und Podcast-Plattformen weit verbreitet ist
    • \n
  • Ideal für Streaming-, Musik- und Audio-Websites
    • \n
  • Gilt als Standardvorwahl für Podcasts und Online-Radiosender
    • \n
  • Kurz, einprägsam und markenbildend für Medienunternehmen
.fm-Domain

