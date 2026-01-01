Was ist eine .fm-Domain?

.fm ist ursprünglich die länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) der Föderierten Staaten von Mikronesien. Aufgrund der Verbindung mit UKW-Radio wird die .fm-Endung heute jedoch in der Rundfunkbranche weit verbreitet verwendet.

Ob Radiosender, Podcast-Plattform oder Musikstreaming-Dienst – eine .fm-Domain signalisiert Ihrem Publikum sofort, dass Sie eine zuverlässige Quelle für Audioinhalte sind. Sichern Sie sich noch heute Ihre .fm-Webadresse und erreichen Sie die richtige Zielgruppe.