Mehr geben, weniger verlangen mit einer .gratis-Domain

CHF  21.7930 % SPAREN
CHF  15.29 /im 1. Jahr

Bieten Sie kostenlose Dienstleistungen oder Inhalte an? Eine .gratis-Domain macht Ihren Mehrwert deutlich.

.gratis
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Weitere Domainendungen prüfen

Warum eine .gratis-Domain wählen?

Schaffen Sie Vertrauen und generieren Sie Klicks mit einer Domain, die gleich zu Beginn „kostenlos“ sagt.
  • Erreichen Sie Nutzer, die aktiv nach kostenlosen Diensten, Tools oder Inhalten suchen.
  • Steigern Sie Ihre Konversionsraten – wecken Sie sofort Erwartungen mit einer Domain, die kostenlosen Mehrwert signalisiert.
  • Verwenden Sie eine einzigartige, einprägsame Domain-Endung, die sich von generischen Domains abhebt.
  • Ideal für Freemium-Tools, Gratisangebote, Testversionen, Open-Source-Plattformen und mehr.
Ein Mauszeiger zeigt auf eine Webseite, auf der der Text „www“ angezeigt wird, was auf eine Webadresse hinweist.

Was ist eine .gratis-Domain?

Die .gratis-Endung ist eine Top-Level-Domain, die auf dem spanischen und lateinischen Wort für „kostenlos“ basiert. Sie ist für Websites konzipiert, die Inhalte, Dienstleistungen oder Produkte kostenlos anbieten – entweder vollständig oder im Rahmen eines Freemium-Modells.
Diese Domain-Endung ist ideal für Kreative, SaaS-Anbieter, gemeinnützige Organisationen, Marketingfachleute und Bildungseinrichtungen. Sie fördert Transparenz und Vertrauen und steigert gleichzeitig die Klickrate. Mit .gratis wird Ihre Domain Teil Ihrer Präsentation.
Machen Sie Großzügigkeit zu Ihrer Marke. Registrieren Sie noch heute Ihre .gratis-Domain.
Diagramm zur Veranschaulichung eines Netzwerks mit Schloss und Schlüssel, das Sicherheit und Zugriffskontrolle in digitalen Systemen symbolisiert.

Domaininformationen für .gratis

TLD
.gratis
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
CHF 0.15

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

