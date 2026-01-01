Mehr geben, weniger verlangen mit einer .gratis-Domain
CHF 21.7930 % SPARENCHF 15.29 /im 1. Jahr
Bieten Sie kostenlose Dienstleistungen oder Inhalte an? Eine .gratis-Domain macht Ihren Mehrwert deutlich.
Warum eine .gratis-Domain wählen?
Schaffen Sie Vertrauen und generieren Sie Klicks mit einer Domain, die gleich zu Beginn „kostenlos“ sagt.
- Erreichen Sie Nutzer, die aktiv nach kostenlosen Diensten, Tools oder Inhalten suchen.
- Steigern Sie Ihre Konversionsraten – wecken Sie sofort Erwartungen mit einer Domain, die kostenlosen Mehrwert signalisiert.
- Verwenden Sie eine einzigartige, einprägsame Domain-Endung, die sich von generischen Domains abhebt.
- Ideal für Freemium-Tools, Gratisangebote, Testversionen, Open-Source-Plattformen und mehr.
Was ist eine .gratis-Domain?
Die .gratis-Endung ist eine Top-Level-Domain, die auf dem spanischen und lateinischen Wort für „kostenlos“ basiert. Sie ist für Websites konzipiert, die Inhalte, Dienstleistungen oder Produkte kostenlos anbieten – entweder vollständig oder im Rahmen eines Freemium-Modells.
Diese Domain-Endung ist ideal für Kreative, SaaS-Anbieter, gemeinnützige Organisationen, Marketingfachleute und Bildungseinrichtungen. Sie fördert Transparenz und Vertrauen und steigert gleichzeitig die Klickrate. Mit .gratis wird Ihre Domain Teil Ihrer Präsentation.
Machen Sie Großzügigkeit zu Ihrer Marke. Registrieren Sie noch heute Ihre .gratis-Domain.
Domaininformationen für .gratis
TLD
.gratis
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
CHF 0.15