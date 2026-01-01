Heben Sie sich online mit einer .cx-Domain ab.

Eine .cx-Domain ist eine länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) für Christmas Island – eine kleine australische Insel nahe Indonesien. Sie eignet sich daher ideal, wenn Ihre Zielgruppe dort lebt. Alternativ können .cx-Domains aber auch für deutlich vielseitigere Zwecke eingesetzt werden, beispielsweise für Kryptowährungen, Kundenerlebnisse oder Startups.

Registrieren Sie noch heute Ihre .cx-Domain und schaffen Sie eine unverwechselbare Online-Identität.