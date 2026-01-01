Wachsen Sie organisch mit einer .bio-Domain

Die perfekte Ergänzung für Ihre umweltfreundliche Website oder Ihre Biografie-Website.

.bio
Was ist eine .bio-Domain?

Die Endung .bio, kurz für Biologie, ist die naheliegende Webadresse für Wissenschaftler, Ärzte, Tierschützer, Landwirte, Bio-Lebensmittelproduzenten und alle, die sich für ein ökologisches Leben interessieren.
Wenn Sie sich dafür einsetzen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, registrieren Sie noch heute eine .bio-Domain und teilen Sie Ihre Leidenschaft für Nachhaltigkeit.
Warum eine .bio-Domain wählen?

  • Ideal für persönliche Profile, Portfolios und „Link in Bio“-Seiten
  • Offen für alle, keine Einschränkungen
  • Auch relevant für die Biotechnologie-, Wissenschafts- und Umweltbranche
  • Kurz, einprägsam und leicht zu branden
  • Perfekt für Kreative, Influencer und Fachleute, die ihre persönliche Identität aufbauen.
