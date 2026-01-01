Was ist eine .bio-Domain?

Die Endung .bio, kurz für Biologie, ist die naheliegende Webadresse für Wissenschaftler, Ärzte, Tierschützer, Landwirte, Bio-Lebensmittelproduzenten und alle, die sich für ein ökologisches Leben interessieren.

Wenn Sie sich dafür einsetzen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, registrieren Sie noch heute eine .bio-Domain und teilen Sie Ihre Leidenschaft für Nachhaltigkeit.